Giovanissime e già ubriache fradice: in 3 finiscono in ospedale, allertati i genitori

Sono state tutte ricoverate in ospedale per intossicazione etilica le tre ragazze di 17 anni che martedì notte, in Via Dalmazia a Brescia, risultavano in condizioni critiche – complice anche il freddo – per aver alzato un po' troppo il gomito.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 1.30: l'emergenza, inizialmente in codice rosso, è stata poi derubricata in codice giallo. Sul posto si sono precipitati anche i genitori delle giovani: sono state dimesse in mattinata, per loro la ramanzina è stata inevitabile.

Sul posto ambulanze e automedica

La centrale operativa del 112 ha inviato in loco ben tre ambulanze (Croce Rossa, Croce Bianca e Bresciasoccorso), oltre all'automedica: le ragazze sono state poi ricoverate nelle strutture ospedaliere di Poliambulanza, Sant'Anna e Città di Brescia.

Per quanto accaduto è stata allertata anche la Questura: gli agenti stanno cercando di capire dove le minorenni potrebbero aver acquistato gli alcolici che le hanno portate a un passo dal coma etilico. Quello dell'abuso di alcol tra giovani e giovanissimi è un fenomeno sempre più preoccupante, e non più soltanto nel weekend.