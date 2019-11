Infarto nel parcheggio dell'ospedale: morto ex preside e sindaco bresciano

Una vita in cattedra, prima da insegnate poi da preside. Non solo: per 20 anni ha guidato il paese in cui era nato e cresciuto. Si è spento, all'età di 75 anni, Raffaele Camisani.

Una scomparsa improvvisa che ha gettato nello sconforto la comunità di Cigole, ma anche quelle di Manerbio, Pontevico (dove ha insegnato per anni) e di Montichiari: da tempo era dirigente scolastico della scuola Tovini-Kolbe.

La tragedia si è consumata giovedì sera, nel parcheggio dell'ospedale di Manerbio, dove Raffaele Camisani si era recato per far visita a una compaesana. È stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre scendeva dalla sua auto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

"Un uomo intraprendete, buono e generoso", così lo descrive don Abramo Camisani, parroco di Cigole e cugino di Raffaele. Amatissimo e stimato: tutti lo ricordano per il servizio reso alla comunità civile e religiosa. Sindaco per diversi mandati (dal 1970 al 1980 e poi dal 1985 al 1995), oltre ad aver guidato il comune della Bassa ha fondato il consiglio pastorale. Uomo di profonda fede cristiana, si è dato molto da fare: a lui si devono numerose iniziative per raccogliere fondi e sostenere l'attività della parrocchia.

Lo piange anche il mondo della scuola: già insegnante e dirigente alla statale di Manerbio, poi alla paritaria di Pontevico, era preside della Tovini-Kolbe di Montichiari. Per lunghi anni è stato presidente di Comunità e Scuola.

Lascia nel dolore la moglie Vittoria e i loro tre figli: Filippo, Paolo ed Anna. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Manerbio. Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato domenica mattina (alle 10) nella Parrocchia di Cigole.