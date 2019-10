Scene da film horror in paese: un inquietante pagliaccio terrorizza un ragazzino

Una bravata o un scherzetto di Halloween in anticipo. Quali fossero le intenzioni della persona che, martedì mattina, ha indossato un custome da horror clown e si è nascosto tra le auto parcheggiate a Quinzano d'Oglio non si conoscono.

Certo è che in via Almaria si sono vissuti istanti di puro terrore. Il pagliaccio che ricordava Pennywise - il protagonista del libro 'It' di Stephen King (il più terrificante della storia della letteratura e del cinema) - è apparso all'improvviso, proprio mentre in strada passava un ragazzino di 14 anni che stava andando a scuola in sella alla sua bici.

L'inquitante clown sarebbe sbucato all'improvviso dalle auto parcheggiate, piazzandosi davanti al ragazzino. Terrorizzato, il 14enne avrebbe continuato comunque a pedalare e voltandosi avrebbe visto lo spaventoso pagliaccio che sostava in mezzo alla strada.

In preda alla paura, il 14enne avrebbe quindi chiamato la madre che, a sua volta, ha allertato i carabinieri di Verolanuova. E sul posto i militari ci sono pure andati, ma al loro arrivo del misterioso e inquietante clown non c'era però già più traccia.