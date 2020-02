Schiacciato da un balla da 250 chili, camionista soccorso dall'eliambulanza

Travolto da un balla di fibra sintetica del peso di 250 chili e colpito in pieno al torace. Se l'è vista davvero brutta un camionista 56enne piacentino rimasto vittima di un infortunio all'interno di una ditta di autotrasporti di via Fratelli Rosetti a Quinzano D'Oglio.

Tutto è accaduto poco prima delle 8 di lunedì mattina: pare che l'uomo dovesse scaricare alcune balle di fibra sintetica per l'imbottitura di materassi e divani da un container arrivato dalla Corea, per poi trasportare sul suo camion. Il 53enne sarebbe stato travolto dal pesante carico non appena aperto il portellone del cassone. Schiacciato sotto il peso della balla, che forse si era mossa durante il precedente viaggio, ha chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze dei volontari di Quinzano e i Vigili del Fuoco di Verolanuova. Temendo il peggio, da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso a bordo del quale il 56enne è stato trasferito al Civile. L'allarme è rientrato in poco tempo: le condizioni del camionista, per fortuna, non sono gravi.