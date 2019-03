La casa va a fuoco, anziana signora e il suo cagnolino salvati dai vicini

L'incendio è divampato domenica mattina poco dopo mezzogiorno, scatenatosi lungo la canna fumaria fino ad arrivare al tetto, provocato da un malfunzionamento del tubo in metallo che scaricava verso il cielo i fumi della stufa a pellet. Salva appena in tempo anche la signora che abita al primo piano dell'appartamento: allertata dai vicini e portata fuori prima che la situazione potesse peggiorare. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha poi permesso di limitare i danni.



Tutto è successo a Quinzano d'Oglio, in una villetta di Via Don Giovanni Bina. Abitata appunto da un'anziana signora, che vive da solo con il suo cagnolino: la buona notizia è che tutti e due stanno bene, sani e salvi.

L'allarme dei vicini

Sono stati i vicini di casa ad accorgersi dell'incendio divampato sul tetto. Provocato dalla canna fumaria, che si è troppo surriscaldata e dunque ha cominciato a bruciare le coperture in legno. La donna al piano terra non si era accorta di nulla.

A quanto pare la stufa a pellet continuava ad andare, e non solo riscaldava la casa ma pure alimentava le fiamme che intanto cominciavano a divampare al primo piano e sul tetto. I Vigili del Fuoco sono arrivati da Orzinuovi, in pochi minuti.

Le fiamme dal tetto

Con autoscala e pompa hanno smorzato ogni focolaio, poi rimasti a lungo sul tetto per verificare se ci fossero stati dei danni consistenti allo stabile. Tutto è bene quel che finisce bene, nessuno si è fatto male. Anche la casa non è stata dichiarata inagibile. Di certo la stufa non potrà essere riaccesa prima di una doverosa manutenzione.