Pensionato ruba al cimitero: in casa sua ritrovate migliaia di ceri e candele

Dopo decine di segnalazioni agli agenti di Polizia locale, in seguito ad altrettanti episodi, il responsabile dei furti che da diversi mesi si verificano nel camposanto di Quinzano d'Oglio è stato finalmente individuato. Il protagonista di questa strana vicenda è un pensionato con la passione per le candele.

Qualcuno aveva (senza tutti i torti) ipotizzato si potesse trattare di furti su commissione eseguiti per accontentare qualche setta che necessitava di candele per i propri riti esoterici. La realtà invece era ben diversa: il pensionato aveva semplicemente la passione per candele e ceri, passione sfociata in vera e propria cleptomania.

Dopo che l'hanno finalmente colto in flagrante mentre si appropriava di una candela, gli agenti della Locale hanno fatto un sopralluogo nella sua abitazione, dove hanno trovato migliaia di ceri e candele. Nessuna denuncia è stata presentata a carico del pensionato. Un paio di anni fa, lo stesso camposanto fu visitato da ladri che anziché le candele rubarono rame e altri oggetti di valore.