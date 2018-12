Follia in strada: giovane uomo aggredito a colpi di pietra

Furiosa lite culminata in una brutale aggressione venerdì sera al Quartiere Abba a Brescia. Ad avere la peggio un 34enne residente nella zona: sarebbe stato colpito con alcune pietre e ha rimediato diverse ferite, poi medicate dal personale del 118 giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.

Per fortuna le condizioni del giovane uomo non sono gravi, tanto che non sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale. Sull'episodio stanno cercando di fare luce i carabinieri della compagnia di Brescia, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei presunti aggressori: si tratterebbe di tre persone, tutte conosciute dal 34enne.

Ancora da chiarire il motivo della lite e dell'aggressione, ma stando alle prime informazioni trapelate all'origine dell'episodio potrebbero esserci antichi rancori e questioni di vicinato mai risolte.