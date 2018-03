Paura nella notte: fuga di monossido, due persone intossicate

Paura a Puegnago del Garda nella notte tra domenica e lunedì. Due persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido di carbonio da una caldaia.

Sul posto è intervenuto il soccorso medico assieme a una squadra dei vigili del fuoco. Le due persone sono state curate sul posto e poi portate in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Hanno rischiato davvero grosso. Il monossido di carbonio è un gas velenoso particolarmente insidioso, in quanto inodore e insapore e, se inalato in grandi quantità, può essere letale all’uomo.