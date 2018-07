Truffa milionaria a danno dei clienti: nei guai un assicuratore

Tantissimi clienti riponevano in lui la più ampia fiducia, fiducia che lui ha ripagato mettendo in atto una truffa milionaria. Sono pesantissime le ipotesi di accusa a carico di un assicuratore di 63 anni attivo tra la Bassa Bresciana e Cremona.

L'uomo è un sub-agente di Generali presso un'agenzia di Cremona, ed altresì titolare di un'agenzia a Pontevico, con un ricco portafoglio clienti. Fino a dicembre 2017 - secondo quanto riportato da Bresciaoggi - sarebbero almeno 52 i clienti truffati, intestatari di finte polizze assicurative e investimenti mai formalizzati.

Il valore complessivo del raggiro si attesta sui cinque milioni di euro, danaro che l'assicuratore avrebbe in parte re-investito in prodotti finanziari per mascherare la provenienza illecita dell'ingente somma di denaro. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato un appartamento, una Fiat 500, 7mila euro in contanti, gioielli e quattro Rolex, falsi.