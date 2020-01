Attenti ai limiti: operativi due nuovi semafori con rilevamento di velocità

Sono operativi da qualche giorno i nuovi impianti semaforici di Provaglio d'Iseo, in Via Sebina nel capoluogo e in Via Fiume nella frazione di Provezze. Oltre ai nuovi impianti, sono stati aggiornati anche i semafori all'incrocio tra Via San Filastro a Via Cascina Cappone, a Provezze, ed è poi stata istituita una “zona 30” (dunque con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari) ancora in Via Sebina. Per completare gli interventi ci sono voluti circa 70mila euro.

Come riferisce l'amministrazione comunale in una nota, i nuovi impianti sono dotati di illuminazione laterale, la cosiddetta “lama di luce”, così da raggiungere i massimi livelli di sicurezza per i pedoni.

Semafori con radar di rilevamento di velocità

I semafori di Via Sebina e Via Fiume sono dotati di lampade a led e tecnologia di ultima generazione: “Consentono l'attraversamento dei pedoni in maggiore sicurezza – fa sapere il Comune – ed essendo muniti di radar di rilevamento velocità e spia luminosa visibile dal veicolo rilevato funzioneranno da dissuasori di velocità”.

Il radar per il controllo della velocità è stato installato anche nell'aggiornamento degli impianti esistenti all'incrocio di Provezze, tra Via San Filastro e Via Cascina Cappone. A quanto pare non sarebbe attiva una telecamera per il rilevamento delle infrazioni semaforiche.