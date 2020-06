Violenta rissa, ragazzino picchiato e lasciato ferito in mezzo alla strada

Una litigata violenta tra ragazzini che sarebbe poi culminata in una brutale aggressione. Questa, in estrema sintesi, la cronaca di quanto avvenuto nella serata di domenica, attorno alle 23, nelle vicinanze di un parcheggio di via Monte Guglielmo a Provaglio d'Iseo.

Una vicenda ancora tutta da chiarire, dato che al loro arrivo i Carabinieri del Radiomobile di Chiari hanno trovato solo un 16enne ferito e lasciato solo in strada. Il ragazzino presentava traumi e contusioni ed è stato trasportato, a bordo du un'ambulanza, all'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso. Per fortuna le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Stando ad una primissima ricostruzione, il 16enne sarebbe stato picchiato a mani nude, forse preso a calci e pugni durante una concitata rissa. Ma, come detto, i responsabili dell'aggressione, come i partecipanti alla zuffa, non sono ancora stati identificati e non si conoscono i motivi all'origine dell'episodio. La vittima, essendo minorenne, può essere ascoltata dai militari solo in presenza dei suoi genitori. Il suo racconto verrà quindi raccolto nelle prossime ore.

A mettere fine alla violenta litigata è stato un residente: allarmato dai rumori e dal frastuono è uscito in strada. Prima avrebbe urlato per intimorire i presenti, inducendoli così a darsela a gambe levate, poi avrebbe notato il ragazzino ferito e ha quindi chiesto aiuto al 112.