Mano schiacciata dalla pressa, imprenditore rischia l'amputazione

Rischia di perdere tre dita della mano un imprenditore bresciano di 72 anni rimasto coinvolto, venerdì mattina, in un grave infortunio mentre era al lavoro nella sua azienda: la Mts di Provaglio d'Iseo.

Ancora da chiarire la dinamica del grave incidente. Secondo i primi accertamenti, attorno alle 8.30, l'uomo stava provando un nuovo macchinario dotato di pressa, quando accidentalmente una mano gli è rimasta schiacciata sotto l’apparecchiatura.

La richiesta di aiuto al 112 è scattata immediatamente e il 72enne è stato nel frattempo aiutato da altre persone presenti in azienda. In pochi minuti in via Alessandro Volta, dove ha sede la ditta, sono intervenute un'ambulanza e l'elisoccorso partito dal Civile di Brescia.

Gli operatori hanno liberato la mano dell’operaio e gli hanno prestato i primi soccorsi prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Il 72enne è stato ricoverato in codice rosso: non è in pericolo di vita, ma rischierebbe, purtroppo, di perdere tre dita. Nell’azienda in cui si è registrato l’infortunio, che opera dal 1980 nel campo della lavorazione dei tubi, sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats e i carabinieri di Chiari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.