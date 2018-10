Preso il piromane folle: si divertiva a bruciare le auto parcheggiate in strada

I carabinieri hanno arrestato il piromane di Provaglio d'Iseo: si tratta di un cittadino italiano di 39 anni, residente in zona e pluripregiudicato. L'uomo è accusato di aver dato fuoco a diversi veicoli nel cuore della notte, nonché di resistenza a pubblico ufficiale per aver minacciato di morte i militari che lo stavano ammanettando.

Il 39enne è stato colto in flagrante sabato notte nel corso dell'ennesimo episodio: si stava allontanando a piedi dopo aver appiccato il fuoco a un camper parcheggiato in via Don Milani. Su altre due auto, sempre sulla stessa strada, sono stati poi trovati inneschi e un principio di incendio.



Il giudice ha convalidato il fermo e il piromane è stato portato nel carcere di Canton Mombello a Brescia. Ancora non è chiaro il motivo, sempre che ci sia, per il quale dava fuoco alle auto. Forse il 'divertimento' di uno squilibrato.