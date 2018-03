Bocconi avvelenati, strage di cani: ne muoiono tre in pochi giorni

“Volevo avvisare la gente e ringraziare quel bastardo che ha messo i bocconi avvelenati in zona Sergnana. Ha fatto morire il mio cane nonostante le cure della clinica. Spero ti torni tutto indietro, con gli interessi”.

Lo scrive Jessica sulla pagina Facebook “Sei di Provaglio, Provezze e Fantecolo se”, il gruppo dove per primo è stato lanciato l'allarme di pericolo per i bocconi avvelenati in collina. La zona interessata sarebbe appunto la Sergnana, insieme alla Badia: due territori “ricchi” di tratti pedonali immersi la natura, e dove appunto sono in tanti quelli che non perdono occasione per portare a passeggio i propri cani.

Adesso la situazione è cambiata: su Facebook e non solo viene ribadita la massima allerta. Della situazione sarebbero già state allertate anche le forze dell'ordine. Chiunque venisse beccato a “impestare” strade e sentieri con esche e bocconi avvelenati rischia una pena esemplare.

E in zona ci sarebbe già un altro decesso: “Anche nel monte dietro la Badia – scrive infatti Natalia – sabato mattina stessa sorte per il nostro cane”. La conta dei morti non finisce qui, anche al di fuori delle strade pubbliche.

“A noi i bocconi avvelenati li hanno buttati in giardino, di notte – racconta Paolina – Il nostro Zeus ci ha lasciato perché li ha mangiati, il veterinario (chiamato subito) non ha potuto fare nulla, era gravissimo. Bastardi”.