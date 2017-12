Sindaco e artista, addio a Massimo Pasini: giovedì i funerali

Sono attesi in tantissimi giovedì pomeriggio a Provaglio Valsabbia per l’ultimo saluto a Massimo Pasini, morto a 75 anni nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Gavardo dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. I funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, il corteo partirà pochi minuti prima nella sua abitazione di Contrada Barnico.

Una vita per Provaglio, dove tutti lo conoscevano: da sempre impegnato nella vita sociale del paese, era stato anche sindaco (candidato nelle file della Democrazia Cristiana) dal 1975 al 1981. Non solo politica: Pasini era anche uno degli ultimi “portatori sani” di un’arte antica eppure ancora tanto celebrata, l’arte dei “Boscaì”.

Questo il termine in gergo locale che indica l’antica arte della scultura in legno, degli intagliatori: Pasini aveva affinato la sua tecnica con il passare degli anni, diventando uno degli artisti più noti a livello italiano, conosciuto anche a livello internazionale.

Nel 1992 era stato infatti invitato addirittura a New York, per celebrare con le sue opere i 500 anni dalla scoperta dell’America. Negli anni ha realizzato di tutto: opere personalizzate e arte sacra, intagli della vita locale, ritratti e opere astratte. Memorabili sicuramente i suoi presepi, ovviamente tutti in legno: alcuni di questi riposano, come lui voleva, nei reparti dell’ospedale di Gavardo, realizzati in acero e melo, noce e sambuco.