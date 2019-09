Butta il preservativo usato nel cestino, un vigile la multa: "E dove andrebbe?"

Nel lungo elenco di coloro che sono stati beccati (e multati) a Brescia per via di uno scorretto conferimento dei rifiuti – lo scorso anno sono state elevate sanzioni per più di 200mila euro – ora rientra anche una giovane prostituta, di nazionalità rumena.

E' stata fermata e multata dagli agenti della Polizia Locale per aver gettato nel posto sbagliato il preservativo utilizzato solo pochi minuti prima con un cliente. Non l'ha buttato per terra, o in mezzo alla strada: ha soltanto sbagliato cestino.

Lo scrive Bresciaoggi: multata per l'accaduto, agli agenti avrebbe allora chiesto quale sarebbe il corretto conferimento di un profilattico usato. La risposta è più semplice di quanto sembri: va a finire nell'indifferenziato. Quindi niente plastica. Né tanto meno nel sacchetto dell'umido.