Una vita tra i banchi di scuola e il palcoscenico: morto il professor De Lucia

Una vita trascorsa tra i banchi di scuola e sul palcoscenico del teatro San Desiderio di Brescia: gli studenti della scuola alberghiera 'Caterina De Medici' di Gardone Riviera e l'associazione Scena Sintetica di Brescia piangono la scomparsa di Paolo De Lucia. Professore e attore, si è spento nei giorni scorsi in un letto dell'ospedale Poliambulanza, a soli 62 anni.

Stimato dai colleghi, era amatissimo dai suoi studenti, ai quali ha saputo trasmettere l'amore per lo studio e la passione per cinema e teatro. Un grande amore, quello per la recitazione, che ha coltivato fin da giovane. Dopo aver frequentato la scuola dell'attore del Cut “La Stanza” a Brescia, ha aderito all'associazione Scena Sintetica, recitando nella maggior parte dei lavori del gruppo teatrale bresciano.

La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa su Facebook e in molti lo hanno ricordato sui social