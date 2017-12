Se ne vanno le festività, arrivano pioggia e neve

48 ore di forte maltempo sull'Italia, tanta neve sulle Alpi e in Appennino, a partire dai 500 metri. Giusto il tempo di rialzarsi dalle tavole imbandite di Natale e Santo Stefano, poi anche i bresciani dovranno fare i conti con una forte ondata di maltempo.

Venti freddi da ovest e precipitazioni: mercoledì 27 tutta la provincia sarà nel centro della perturbazione che porterà pioggia e neve già a partire dai 500 metri. Una manna dal cielo per le stazioni sciistiche nostrane (che in ogni caso già funzionano a pieno regime), ma anche potenzialmente un elemento di disagio per quanti si metteranno in strada per raggiungerle.

Già dalla giornata di giovedì il graduale miglioramento, ma le temperature continueranno a scendere e si fermeranno sotto lo zero. Il rischio maggiore sarà rappresentato dal ghiaccio che potrebbe formarsi sulle strade già bagnate dalla pioggia.