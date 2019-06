La donna trovata morta adesso ha un'identità: è una 37enne italiana

Dopo oltre 48 ore dal ritrovamento, è stato identificato il corpo della donna rinvenuto alla centrale idroelettrica Dkw Italia di Prevalle. Si tratta di una 37enne italiana di Villanuova: il riconoscimento della salma è stato fatto dal padre.

Pare che la donna vivesse fuori casa da anni e che non avesse legami stabili, vivendo in situazioni di precarietà. Sul suo corpo non sono stati trovati segni che possano far pensare a un delitto, l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.