Ubriaca di primo mattino: dà di matto al bar, semina il caos in strada

Completamente ubriaca già di prima mattina, ha dato di matto in un bar, poi ha seminato il caos in strada inveendo contro passanti e soccorritori: per convincerla a salire su un'autolettiga ci sono volute quasi due ore.

L'episodio martedì mattina a Prevalle, in via Alessandro Volta. Protagonista una donna di 49 anni: già ubriaca fradicia, ma ancora piuttosto assetata, alle 7.30 si è presentata al bancone di un bar della zona chiedendo un altro bicchierino. Quando la barista, visto lo stato di evidente alterazione della cliente, glielo ha negato lei ha perso completamente le staffe, dando in escandescenze.

Sarebbero volate urla e insulti: per liberarsi della cliente molesta alla barista non sarebbe rimasto altro da fare che allertare il 112. Sul posto si sono portate due ambulanze e la Polizia Locale di Prevalle. All'arrivo degli agenti e dei soccorritori la situazione sarebbe ulteriormente degenerata.