Cadavere trovato nel naviglio: sotto sequestro la casa del ragazzo scomparso

Sembra essere sempre più vicina la risposta al giallo del cadavere trovato nel naviglio a Prevalle. Ancora non si ha la certezza dell'autopsia, né il riconoscimento ufficiale della famiglia, ma per gli inquirenti pare che il corpo rinvenuto in acqua sia proprio quello di Nicola Gosetti, il giovane scomparso in paese da circa un mese e mezzo.

A sostegno a tale ipotesi, ci sarebbero non solo alcuni tatuaggi localizzati sul corpo, ma anche la decisione del pm di disporre il sequestro dell'abitazione del ragazzo, un appartamento nella stessa palazzina dove vivono genitori e fratello, e della sua automobile, una Volkswagen Golf.