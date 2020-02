Trovato in un canale il cadavere di un uomo: "Nessuna ipotesi esclusa"

Terribile scoperta mercoledì mattina a Prevalle: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato, verso le 9.40, all’interno del naviglio che attraversa la centrale idroelettrica di Via Fucine. A dare l'allarme sono stati alcuni lavoratori. Il cadavere, in acqua da diversi giorni, apparterebbe a un uomo di circa 40 anni, non ancora identificato. E' già stata disposta l'autopsia.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Salò, i colleghi del Nucleo investigativo di Brescia, la polizia locale di Prevalle, i vigili del fuoco di Salò e il magistrato Bressanelli. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le cause del decesso. Dal gesto estremo, al malore, all’omicidio: al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Sempre a Prevalle, tra le griglie di un'altra centrale idroelettrica, quella di Via dei Maressi, lo scorso giugno era stato rinvenuto il cadavere di Jessica Mantovani. Inizialmente si era ipotizzato che la 37enne di Villanuova sul Clisi si fosse tolta la vita, ma i successivi risultati dell’esame autoptico hanno aperto uno scenario del tutto differente, dando avvio a un'inchiesta per omicidio.