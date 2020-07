A soli 9 anni "vola" sulla moto: brutta caduta, in ospedale in elicottero

Potrebbe aver riportato qualche frattura, oltre che una lesione allo sterno, il bambino di soli 9 anni che domenica mattina è caduto dalla sua moto da cross sulla pista del Galaello, in località Gazzane a Preseglie: l'allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno. A quanto pare il giovanissimo pilota avrebbe perso il controllo del mezzo subito dopo un salto, cadendo rovinosamente a terra.

Tanta la preoccupazione dei genitori ma anche degli addetti ai lavori: nonostante non abbia mai perso conoscenza, la centrale operativa ha preferito allertare l'elicottero, decollato da Milano. Il bambino è stato trasferito all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, poi ricoverato in codice rosso.

Le sue condizioni, comunque, non sarebbero così gravi: in ogni caso ci vorrà del tempo per riprendersi, con una lunga riabilitazione. Il piccolo centauro, residente nel Bergamasco, si stava allenando per una gara regionale in programma proprio a Gazzane il 19 luglio prossimo. Dopo questa brutta caduta dovrà inevitabilmente rinunciarci.