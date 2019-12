Scoppia un incendio, le fiamme divorano il tetto: uomo resta senza casa

Un uomo rimasto senza casa e diversi metri quadri di tetto completamente distrutti: è il bilancio del rogo divampato nella serata di mercoledì a Preseglie. Tanta paura ma per fortuna niente feriti o intossicati: i vicini hanno prontamente dato l'allarme, avvisando il proprietario dell'abitazione prima che fosse troppo tardi.

L'allarme è scattato attorno alle 19 da un'abitazione di via Scuole: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Vestone e Salò. Per spegnere l'incendio ci sono volute diverse ore: solo nella tarda notte è stato spento l'ultimo focolaio e sono terminate le operazioni per la messa in sicurezza dell'edificio. L'abitazione coinvolta nell'incendio è stata dichiarata inagibile.

Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria, probabilmente a causa di un malfunzionamento, e hanno divorato diversi metri quadrati di tetto, che è parzialmente crollato. L'uomo che vive nell'abitazione interessata dall'incendio non potrà rientrare in casa fino a quando non verrà nuovamente dichiarata agibile. Per fortuna avrebbe già trovato ospitalità da alcuni parenti.