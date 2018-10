Ritrovata la donna scomparsa: è provata ma è in buone condizioni

Sono terminate nel migliore dei modi, alle 18 di sabato, le ricerche di Andreina, la 64enne di Preseglie scomparsa venerdì pomeriggio. La donna, pare affetta da problemi di salute, era uscita con la madre e le sorelle per una passeggiata quando ha fatto perdere le sue tracce.

I Vigili del Fuoco e gli uomini del soccorso alpino hanno setacciato la zona del centro sportivo Galaello, dove la 64enne era stata vista per l'ultima volta. A nemmeno 24 ore dall'avvio delle ricerche, la buona notizia: la donna è stata trovata nei pressi di un canale a poca distanza da dove era stata avvistata venerdì sera.

La 64enne ha passato l'intera notte all'addiaccio e sarebbe piuttosto provata e confusa, ma non sarebbe in condizioni critiche: è stata portata all'ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso.