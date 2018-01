Lotteria Italia, nel Bresciano premi per 140 mila euro

Così come avvenuto negli ultimi anni, Brescia deve accontentarsi di premi "minori". La Lotteria Italia premia ancora la provincia, con il tagliando da cinque milioni staccato ad Anagni, in provincia di Frosinone dopo che lo scorso anno andò a Ranica, nella Bergamasca, e l'anno prima a Veronella in provincia di Verona.

I due premi da 50mila euro sono stati venduti a Bagnolo Mella (B 114774), presso la nella stazione di servizio di Ghedi Ovest sulla autostrada A21, e a Desenzano del Garda (L 436591) presso la stazione di servizio Montealto sulla A4. Possibile quindi che i vincitori non siano nemmeno bresciani.

Una curiosità per quanto riguarda gli altri premi "minori", i 150 biglietti vincenti di terza categoria, da 20mila euro: i due biglietti fortunati della nostra provincia sono entrambi stati venduti a Darfo Boario Terme; i numeri di serie sono G 032392 e N 106521.