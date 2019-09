Dal cielo piove ruggine, ricoperte strade e case: paura tra i residenti

Un’indefinita quantità di polvere ferrosa depositata sulle auto, sulle piante, sui muri e pure sui frutti dell'orto: è l’amara sorpresa che alcuni residenti della zona del Villaggio Belvedere del Prealpino, si ritroverebbero, quasi ogni giorno, al risveglio.

Un fenomeno non isolato, che andrebbe avanti da tempo e allarma e parecchio i residenti, tanto che nei giorni scorsi è scattata la chiamata alla Polizia Locale. Il sopralluogo degli agenti ha confermato la presenza della polvere ferrosa, che danneggia soprattutto la carrozzeria delle auto, ed è quindi stata allertata anche l'Arpa.

L'intervento dell'Arpa e dalla Polizia Locale

L'ispezione dei tecnici dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si è svolta martedì e si è conclusa con la conferma di quanto segnalato dai residenti delle zone più colpite dal fenomeno: via Conicchio e via Rodella.

"Abbiamo verificato la presenza diffusa di polvere, come segnalato, ma al momento non abbiamo individuato l’origine. È stata pianificata un’attività di approfondimento." Ha fatto sapere l'Arpa in una nota.

La paura dei residenti

Un fenomeno preoccupante: anche le strade non sarebbero indenni. Come riporta il Giornale di Brescia, anche sull'asfalto ci sarebbero vaste macchie di ruggine e i residenti hanno pochi dubbi sui colpevoli: l'origine delle strane precipitazioni andrebbe cercata nelle aziende della zona.

Chi vive in via Rodella la troverebbe ovunque, pure nei filtri dell'aria condizionata e il pensiero corre alle possibili ripercussioni sulla salute. L'appello è rivolto alle autorità, affinché venga individuata, in fretta, l'origine delle 'pioggia' di ruggine.