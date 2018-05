Pozzolengo piange la scomparsa dell’ex sindaco Gaetano Conti, morto all’età di 84 anni. In paese era una vera e propria istituzione: rimase in carica come primo cittadino dal 1968 al 1999, per 31 anni al servizio dei suoi compaesani.

Democristiano della prima ora, Conti ha segnato la storia di Pozzolengo e della sua terra, a cui era molto legato. Ha ricoperto la carica di sindaco in parallelo al lavoro di perito agrario all’interno del suo consorzio, fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Non è ancora stata disposta la data del funerale.