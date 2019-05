Bimba cade da cavallo, paura infinita al maneggio: soccorsa dall'eliambulanza

Tanta paura e attimi infiniti di apprensione per una bambina di appena 7 anni, protagonista suo malgrado di una brutta caduta da cavallo, giovedì pomeriggio in un maneggio in localià Vallicelle a Pozzolengo, sul lago di Garda.

La piccola è caduta mentre si stava allenando, sotto gli occhi attenti degli educatori e dei genitori: è bastato però un solo attimo per disarcionarla e farla cadere a terra. Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna, anche se inizialmente si temeva il peggio.

A margine del ricovero in ospedale le sarebbe stata riscontrata solo una lesione alla spalle. Per ovvi motivi la centrale operativa ha mobilitato anche l'eliambulanza, decollata da Brescia: la bimba è arrivata al Civile a meno di un'ora dall'incidente.

Sul posto sono arrivati anche l'automedica dell'ospedale di Castiglione e un'ambulanza della Croce Bianca. Tanta paura ma come detto allarme rientrato: solo un grande spavento e una probabile frattura. Poteva andare peggio.