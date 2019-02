Foto di proiettili e coltelli all'ex fidanzata, porte e finestre distrutte a martellate

Non si rassegnava alla fine della storia, chiusa proprio per l'abitudine ad alzare le mani sulla compagna, ed ha cominciato a perseguitare la sua ex fidanzata. Minacce, pedinamenti, appostamenti continui, messi in atto pure grazie all'aiuto di sua madre, tanto che anche la donna è finita nei guai ed è stata destinataria di un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla vittima. Per il figlio invece, un 39enne di Pozzolengo, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.

Un'escalation di violenza e terrore fermata dai carabinieri di Sirmione, ai quali la vittima, che viveva nel terrore di essere costantemente pedinata e osservata dall'ex, si era rivolta per mettere fine all'incubo iniziato lo scorso novembre. Perseguitata anche dopo aver lasciato l'appartamento di Sirmione, dove viveva insieme all'ex, per trasferirsi a Lazzise: lui si era presentato armato di martello fuori dalla nuova abitazione di lei, colpendo porte e finestre e facendo numerosi danni. Non solo: il 39enne la tempestava di telefonate minatorie e le inviava foto di coltelli e proiettili.

Raccolte le denunce, i militari hanno seguito il rapido e drammatico evolversi degli eventi mettendo insieme elementi e prove utili alla magistratura per emanare un'ordinanza di custodia in carcere e porre finalmente fine a molestie e persecuzioni.