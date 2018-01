Crolla a terra e si aggrappa alla stufa: trovato morto con profonde ustioni sul corpo

Sarebbe stato ucciso da un malore improvviso il 76enne di Portese di San Felice che è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, martedì pomeriggio, a seguito dell'allarme lanciato dalla sua vicina di casa che dopo aver sbirciato da una finestra l'ha visto esanime a terra. Questo l'esito dei primi accertamenti medico-legali, in attesa dei risultati dell'autopsia già disposta dalla magistratura.

La vittima si chiamava Fermo Pietro Berardi, appunto di 76 anni e residente in Via Ciano, tra i vicoli del centro storico di Portese. Una vicenda che per lunghi attimi si è tinta di giallo, e a che a dirla tutta non è ancora stata risolta in ogni dettaglio.

L'anziano si sarebbe sentito male mentre stava accendendo la stufa, colto da un malore (probabilmente un infarto) a cui ha cercato di resistere aggrappandosi dove ha potuto. In cerca di un appiglio ha quindi trascinato a terra la televisione, e ha quindi toccato con le mani la stufa appena accesa, provocandosi ustioni profonde.