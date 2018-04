Lei lo lascia, lui l'aspetta fuori dal lavoro con una pistola carica

Era seduto in auto, vicino a lui una pistola semiautomatica con il colpo già in canna: stava aspettando che la ex compagna uscisse dal locale dove lavora. Chissà cosa sarebbe potuto accadere se i Carabinieri di Chiari non lo avessero trovato e fermato prima che potesse avvicinare la donna.

Una tragedia annunciata, ma per fortuna evitata. A far scattare l'allarme ci aveva pensato proprio la donna, che da quando aveva lasciato l'ex compagno, un 50enne bresciano, riceveva pesanti minacce, anche di morte.

Intimidazioni forti e continue chiamate, che hanno spaventato la vittima, anche lei 50enne, convincendola a rivolgersi ai Carabinieri di Chiari dopo l'ultima terrificante telefonata. L'uomo avrebbe infatti potuto passare dalle parole ai fatti: in casa aveva parecchie armi e avrebbe detto alla ex di essere intenzionato a usarle contro di lei.

Vista la pericolosità dell'uomo, i militari hanno subito attivato le ricerche e attivato una rete di protezione per la donna. Trovare lo stalker non è stato difficile, è stato rintracciato a pochi minuti dalla richiesta d'aiuto della 50enne: era seduto nella sua macchina, parcheggiata proprio fuori dal locale di Pontoglio dove lavora la ex compagna.

Durante la perquisizione dell'auto i militari hanno trovato una pistola semiautomatica con il colpo in canna, risposta in vano porta oggetti, a casa dell'uomo sono state scovate altre armi, tutte regolarmente detenute, che sono state ritirate in via cautelativa. Nei suoi confronti è scattata una denuncia.