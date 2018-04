Spacciatore e clandestino, arrestato con cocaina e hashish nelle mutande

I Carabinieri di Chiari hanno arrestato un 56enne marocchino, sorpreso mentre, in sella alla propria bicicletta, cedeva un involucro sospetto a un operaio 55enne di Palazzolo, che era a bordo di un'auto in sosta lungo una strada di Pontoglio.

I militari, appostati lungo la via in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti della zona, notando il movimento sospetto, sono immediatamente intervenuti, bloccando entrambi gli uomini. Sotto il tappetino dell'auto dell'operaio è stato trovato l'involucro contenete 5 grammi di hashish. Addosso al marocchino, censurato e clandestino, sono invece scovati due involucri: uno conteneva oltre 30 grammi di hashish, l'altro mezzo grammo di cocaina.

La droga era nascosta nelle mutande dello spacciatore, che è finito in manette. Inoltre, all’interno della tasca dei pantaloni del 56enne, c'erano un telefono cellulare, utilizzato per l'attività di spaccio e 30 euro in contanti, provento dello scambio appena avvenuto.

Per il 56enne, con alle spalle precedenti specifici, sono scattate le manette: è stato trattenuto all’interno della camera di sicurezza di Chiari, in attesa del processo, che si è svolto con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato la misura, ma ha disposto la scarcerazione del 56enne. In attesa della prossima udienza l'uomo dovrà presentarsi ogni giorno in caserma.