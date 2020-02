Al supermercato con una mascherina chirurgica, ma per compiere una rapina a mano armata: arrestato

Era entrato al supermercato munito di mascherina chirurgica, come molte altre persone da quando è scattata l'emergenza coronavirus. Peccato che non indossasse il dispositivo per schivare il pericolo di eventuali contagi, ma per travisare il suo volto e mettere a segno una rapina.

Gli è andata male comunque: il rapinatore incallito, un 72enne di Zanica (comune della Bergamasca) con precedenti specifici alle spalle, è stato rintracciato poco dopo aver lasciato il negozio - il supermercato Rondò di via Achille Grandi a Pontoglio - con il malloppo: 1400 euro in contanti. Preso anche il complice, un 32enne di Pavia senza fissa dimora: si era nascosto in un boschetto, ma è stato individuato dalle telecamere termiche installate sull'elicottero dei carabinieri che sorvolava l'area. Entrambi sono finiti in manette e si trovano in carcere, a Brescia, in attesa della convalida della misura da parte del giudice.

Machete e pistola in faccia alle commesse

Tutto è accaduto in pieno giorno: i due sono entrati in azione alle 14 di martedì. Una volta raggiunte le casse, il 72enne ha estratto una pistola (poi risultata giocattolo) e un machete, minacciando le due commesse per farsi consegnare i contanti. Arraffate le banconote, i due sono fuggiti: l'anziano in sella ad una bici, l'altro a piedi. Un'evasione non andata a buon fine.

Il 72enne era infatti nel mirino dei Carabinieri di Treviglio da qualche tempo: era il sospettato numero uno per una serie di rapine commesse nelle farmacie della bassa bergamasca. I militari avevano capito che l'anziano, dopo essersi allontanato dal luogo rapinato in sella ad una bici, caricava il mezzo sul furgone della ditta di pulizie per la quale lavorava per poi sparire indisturbato. Proprio intercettando il veicolo i militari sono riusciti a fermare il rapinatore seriale pochi minuti dopo il colpo.