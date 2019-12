Precipita in piena notte dalla finestra di casa, gravissima una ragazza

È precipitata dalla finestra in piena notte, atterrando sull'asfalto di via Genova. Un 'volo' nel vuoto di quasi 6 metri che avrebbe potuto costare la vita a una ragazza di soli 20 anni. Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata, quella avvenuta attorno alla mezzanotte di venerdì in una zona residenziale di Pontoglio.

I vicini di casa hanno immediatamente dato l'allarme e in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso: stabilizzata sul posto, è poi stata trasferita d'urgenza al Civile di Brescia.

Le condizioni della giovane, di origine rumena, sono critiche: avrebbe riportato gravi traumi e fratture ed è ricoverata nel reparto di prima Rianimazione del Civile di Brescia. I medici si sono riservati la prognosi, ma non temerebbero per la sua vita.

Pochi dubbi sulla dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri di Chiari, che hanno fin da subito escluso la responsabilità di altre persone. Due le ipotesi investigative: la 20enne potrebbe essere stata vittima di un incidente domestico, oppure potrebbe essersi trattato di un gesto disperato.