Travolto da un pannello di ferro: operaio in eliambulanza al Civile

Grave infortunio giovedì mattina in una cascina privata di Pontoglio. Stando alle prime informazioni trapelate, un operaio edile di 55 anni è stato travolto da un pannello in ferro, utilizzato per costruire le armature dei muri, che si sarebbe improvvisamente staccato dal supporto.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 7.30 da via Maglio: sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza in codice rosso e pure l’elisoccorso, decollato da Bergamo. Inizialmente per il lavoratore - dipendente di una ditta di costruzioni che sta effettuando dei lavori di ristrutturazione all’interno della cascina - si è temuto il peggio.

Per fortuna le sue condizioni non sarebbero critiche: non avrebbe mai perso conoscenza e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato a bordo dell’eliambulanza al Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli ispettori dell’Ats e dei carabinieri di Chiari.