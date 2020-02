A fuoco un palazzo, quattro appartamenti distrutti, 10 persone senza casa

Le prime fiamme sono state segnalate attorno alle 18. Dal primo allarme, tutti i Vigili del fuoco giunti sul posto hanno lavorato incessantemente per ore per tentare di salvare il salvabile, ma i danni sono davvero ingenti. È avvenuto a Pontoglio, in via Montanale, in un grande palazzo del centro dove vivono complessivamente sei famiglie.

Il rogo sarebbe scoppiato proprio dal tetto di uno degli alloggi. Fortunatamente non si sono verificati scoppi improvvisi, così le persone che vivono nel palazzo, e quelle delle abitazioni adiacenti, hanno potuto con relativa calma lasciare le proprie abitazioni. Nel frattempo sul posto sono giunte complessivamente sette squadre di Vigili del fuoco, partite da Brescia, Palazzolo e Chiari.

Attorno alle 20:45 l'incendio era domato quasi del tutto, ma le operazioni di bonifica dello stabile sono andate avanti a lungo nella notte. Quattro appartamenti sono stati dichiarati inagibili, venti le persone che hanno dovuto dormire fuori casa, da parenti o amici. Nelle prossime ore si cercherà di capire da dove sono scaturite le fiamme.