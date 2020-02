Due case svaligiate, in altre tre il colpo fallisce: incubo ladri in paese

L'incubo dei ladri in casa, di nuovo, tra i residenti della Bassa Bresciana. Stavolta è successo a Torchiera, frazione di Pontevico: sarebbero almeno due le ville prese di mira e ripulite dai ladri. A quanto pare la stessa banda, e che ha messo a segno un colpo da professionisti: i banditi sono entrati in azione nel cuore della notte, mentre i proprietari dormivano in casa. Non si esclude dunque che possano essere stati narcotizzati.

Razzia di oro e gioielli: colpo da migliaia di euro

Come riporta il Giornale di Brescia, nella seconda villa presa di mira i ladri hanno fatto razzia di oro e gioielli, ma anche profumi pregiati e perfino succhi di frutta dalla cucina. Sarebbero entrati in azione intorno all'1.30: la moglie del padrone di casa li avrebbe pure scorti all'interno dell'abitazione, ma senza badarci troppo pensando si trattasse del figlio.

E invece non era così: per un soffio non si è trovata faccia a faccia con i ladri. Sembra siano entrati dal retro, dopo aver tranciato di netto una recinzione metallica: tracce di pneumatici sono state rilevate nella stradina sterrata che costeggia l'abitazione. La banda si sarebbe mossa a bordo di un'auto rubata.

Furto tentato in altre tre abitazioni

I proprietari si sono accorti del furto solo dopo le 3, circa due ore più tardi: quando i carabinieri sono stati allertati, erano già impegnati per un altro intervento poco distante, nella prima casa svaligiata (probabilmente dalla stessa banda). Un doppio colpo da diverse migliaia di euro: ora c'è da sperare che i banditi in fuga abbiano lasciato qualche traccia. I ladri avrebbero cercato di colpire in altre tre abitazioni, senza successo: in una di queste sono stati messi in fuga dall'abbaiare dei cani da guardia.