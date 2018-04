Malore in bici: giovane donna sviene e crolla a terra, accanto a lei il bimbo di un anno

Alcuni passanti l'hanno trovata stesa a terra, priva di sensi. Vicino a lei il suo figlioletto e la bicicletta sulla quale entrambi stavano viaggiando. Protagonisti della brutta disavventura una donna di 35 anni e un bimbo di poco più di un anno.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16.30 di giovedì da via 28 maggio, a Pontevico. Temendo il peggio la centrale operativa del 112 ha inviato tre ambulanze e l'elisoccorso. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, la donna si era fortunatamente ripresa, ma non si ricordava quanto era accaduto ed è stata trasportata in elisoccorso al Civile di Brescia.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Pontevico, la donna avrebbe avuto un malore mentre era in bici. Cadendo avrebbe trascinato con sé a terra anche il piccolo, che era assicurato nel seggiolino montato a bordo del mezzo. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il bimbo, che per precauzione è comunque stato portato al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale cittadino e sottoposto alle analisi del caso.