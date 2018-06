Rubato un suv da 25mila euro, ma il ladro-hippy viene subito fermato

L'hanno beccato per il suo inconfondibile modo di vestire (e di vivere): fermato dai carabinieri, non ha esitato un attimo nel definirsi alla stregua di un hippy dei tempi moderni. E' stato intercettato dai militari della stazione di Pontevico nella sua roulotte, la casa mobile in cui vive a Robecco d'Oglio (in provincia di Cremona), proprio sulle sponde del fiume.

E' stato denunciato per furto aggravato: a fianco della sua roulotte infatti è stata recuperata anche una Suzuki Grand Vitara che era stata rubata proprio a Pontevico, e solo pochi giorni prima. Il ladro in questione è già noto alla forze dell'ordine, italiano di 29 anni e disoccupato da tempo.

Pare che grazie ad alcune testimonianze sul suo abbigliamento sia stato possibile rintracciarlo rapidamente. Se ne stava tranquillo e beato all'esterno della sua roulotte, con l'auto rubata a poca distanza e come se niente fosse. Il furto aggravato è un reato penale: il giovane andrà a processo, e rischia dai 2 ai 6 anni di reclusione (fatto salvo non gli fossero riconosciute altre aggraventi, che potenzialmente aumenterebbero la pena dai 3 ai 10 anni di carcere).