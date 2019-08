Vasto incendio in azienda, danni per decine di migliaia di euro

Fumo e fiamme nella notte a Pontevico. Un rogo si è sviluppato all'esterno dei capannoni della Arco International, ditta specializzata nella progettazione, costruzione e vendita d’impianti di sezionatura per l’industria del legno.

L'incendio in piena notte, mentre l'azienda era chiusa. A dare l'allarme, attorno a mezzanotte, è stata una donna che abita poco distante dia capannoni, situati al civico 60 di via Brescia. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, con due autobotti, tre autoscale e pure la kilolitrica. Le fiamme erano infatti già alte e per spegnerle ci sono volute oltre 4 ore.

Nessun ferito, ma danni che si annunciano davvero ingenti: l'incendio ha ridotto in cenere diversi macchinari iper tecnologici, devastando la tettoia sotto la quale si trovava l'attrezzatura e parte della copertura del capannone. Ancora da chiarire le cause: al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa.