Malore mentre pranza con la figlia: donna muore al ristorante

Quello che doveva essere un felice pranzo in compagnia, per una donna di 86 anni si è improvvisamente tramutato in tragedia. L'anziana stava pranzando assieme alla figlia in un'osteria di Pontevico, in località strada Dossi . All’improvviso non si è sentita bene e si è recata in bagno, con l'aiuto dello staff del locale: da lì a poco avrebbe perso i sensi.

Soccorsa prima dai titolari e dal personale dell'osteria, poi dai sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un'auto medica e di un'ambulanza, è stata rianimata a lungo: i disperati tentativi non sono però serviti a salvare la vita dell'anziana, deceduta all’interno del ristorante. A stroncarla, probabilmente, un attacco cardiaco.