Il ponte perde i pezzi, strada chiusa dopo l'allarme degli automobilisti

A conti fatti, un grosso pericolo scampato: qualcuno lunedì pomeriggio si sarebbe potuto fare davvero molto male. Sono circa le 14 in Via della Volta a Brescia quando dal ponte che porta in tangenziale si sono staccati dei calcinacci, vari pezzi e di varie dimensione e in particolare un “sasso” di cemento con diametro di alcuni centimetri. Chissà come sarebbe andata a finire se in quel momento fosse passata un'automobile.

E sono stati proprio gli automobilisti a segnalare l'anomalia: in pochi minuti la strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale, e sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che insieme ai tecnici della Provincia di Brescia – cui spetta la competenza di quel viadotto – ne hanno verificato le condizioni e la stabilità.

Niente di grave o di preoccupante: in poco più di un'ora le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse e tutto è potuto tornare alla normalità. Ma anche il ponte di Via Volta sarà comunque da tenere d'occhio: già in altre occasioni negli ultimi mesi erano state segnalate delle criticità sulla struttura, da cui era caduto dell'intonaco, una delle tante “osservate speciali” anche della nostra provincia, dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.

Le verifiche di pompieri e tecnici avrebbero comunque confermato la buona stabilità della struttura. Ma un intervento sarà necessario, prima o poi: intanto sono stati rimossi i pezzi caduti e altre parti considerate pericolanti, insomma a rischio crollo. Poi sono stati “misurati” e contabilizzati tutti i punti considerati a rischio: il ponte, oltre all'usura dell'età, paga lo scotto di numerose infiltrazioni d'acqua, e pure dell'invasiva presenza dei piccioni (e del loro guano).