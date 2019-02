Cade sugli sci, bimba si schianta contro un palo: è in gravi condizioni

Grave incidente sulle piste della stazione sciistica Ponte di Legno-Tonale nel pomeriggio di domenica: una bambina di 11 anni ha perso il controllo degli sci ed è finita contro un palo. La sciatrice, tesserata per lo sci club Edolo, si stava allenando sulla pista rossa Vittoria quando è stata vittima di una bruttissima caduta: fortunatamente indossava il caschetto di protezione che ha attutito l'impatto con il terreno e ha limitato i danni. Nello schianto si è procurata un trauma cranico e la sospetta frattura di un femore.

La piccola è stata soccorso dagli agenti della polizia di Stato, coordinati dall’ispettore Alessio Visintin, e dai volontari del gruppo Akjia. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata, a bordo di un'eliambulanza, all'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso.

Poche ore prima un altro brutto incidente si era verificato sulle pista Paradiso: una sciatrice e uno snowboarder erano finiti uno addosso all'altro per cause da stabilire. Ad avere la peggio nel violento scontro è stata la donna: anche per lei si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Sondalo.