Malore durante la lezione di sci, bimba perde i sensi sullo skilift

Si è sentita male mentre si trovava sullo skilift 'Tubbo' del comprensorio sciistico Ponte di Legno- Tonale. La bimba, di 12 anni, che stava partecipando a una lezione di sci, avrebbe improvvisamente perso i sensi, accasciandosi sulla neve. È accaduto sabato pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i tecnici dell'Aika Lombardia, che hanno chiuso la pista e portato la piccola nell'ambulatorio medico del comprensorio, in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. Dopo le prime cure, la bimba (di casa a Brescia) è stata trasportata al Civile, dov'è stata ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.