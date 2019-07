Malore mentre taglia l'erba, alcuni passanti lo trovano morto in mezzo al prato

Lo hanno trovato riverso nell’erba appena tagliata, a pochi metri di distanza dal trattore con cui stava falciando il prato. A dare per primi l’allarme sono stati alcuni passanti, attorno alle 15.30 di giovedì pomeriggio. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica e pure l’elisoccorso, partito da Bergamo: tutto inutile, per l’uomo non c’era ormai più nulla fare.

La tragedia si è consumata a Ponte di Legno, nei prati della Val Sozzine. Nessun dubbio sulla causa della morte: l’agricoltore, un 72enne del posto, sarebbe stato colto da malore mentre guidava il suo trattore tagliaerba. L’anziano non ha nemmeno avuto il tempo di chiedere aiuto: avrebbe immediatamente perso conoscenza, cadendo dal mezzo, che ha proseguito la sua corsa per alcuni metri. Quando lo hanno trovato, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.