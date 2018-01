Il tetto va a fuoco, sale per spegnere le fiamme: 55enne precipita per oltre 3 metri

Prima le fiamme, poi la rovinosa caduta. Serata di paura per una famiglia residente a di Ponte Di Legno. Tutto è accaduto attorno alle 18.30 in un'abitazione della Val Sozzine.I l tetto della casa in cui abita una giovane donna è andato a fuoco: in attesa dell'arrivo dei soccorsi, il padre della ragazza ha provato a contenere da solo l'incendio.

Appena raggiunto il tetto sarebbe però scivolato, precipitando per oltre 3 metri. Tanto, tantissimo, spavento ma per l'uomo, un 55enne, pare nulla di grave. Soccorso da un’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, è stato trasportato all'ospedale di Esine per gli accertamenti del caso: avrebbe rimediato un forte trauma alla schiena, ma le sue condizioni non sono critiche.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ponte di Legno, Vezza d’Oglio e Darfo Boario Terme ha limitato i danni: l’incendio, dovuto probabilmente al surriscaldamento di una canna fumaria, ha divorato ben 4 metri quadrati di tetto. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’abitazione.