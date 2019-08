Maxi-intossicazione alimentare: 20 ragazzini finiscono in ospedale

Hanno tutti tra gli 11 e i 13 anni i circa trenta ragazzini che sono rimasti coinvolti in una diffusa intossicazione alimentare mentre si trovavano in vacanza, in una colonia estiva, nella frazione di Prescaglio a Ponte di Legno. L’allarme è stato lanciato giovedì mattina all’alba, intorno alle 5: sul posto ben quattro ambulanze mentre in cielo si è levato anche l’elisoccorso.

Della trentina di intossicati, addirittura venti sono stati ricoverati in ospedale: 10 a Esine, 6 a Edolo e 4 a Sondalo, in Valtellina. Per tutta la notte avrebbero patito forti dolori allo stomaco: per molti di loro una nottata insonne tra conati di vomito e dissenterie.

Ovviamente non si conosce ancora l’origine dell’intossicazione: sicuramente qualcosa che i ragazzi hanno mangiato. Dell’accaduto se ne stanno già occupando i carabinieri, con il supporto di medici e tecnici dell’Ats.