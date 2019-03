Cade dal carro per il rogo della 'vecchia' e batte la testa: soccorso dall’eliambulanza

Un pomeriggio in compagnia degli amici, dedicato alla costruzione di un carro allegorico da sfoggiare per la festa del rogo della vecchia è finito davvero male per un 74enne di casa a Ponte di Legno: proprio mentre era impegnato nella realizzazione della struttura è caduto a terra, battendo la nuca e la schiena.

È successo lunedì pomeriggio in un garage di via Battisti, a Ponte di Legno. Tanto lo spavento iniziale: allertati i soccorsi, sul posto si sono precipitate tempestivamente le ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. Una volta stabilizzato, il pensionato è stato trasferito, a bordo dell'eliambulanza, nel nosocomio cittadino per le cure e gli esami del caso: per lui seri traumi ma pare nulla di grave.

La dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 16.10, è ancora da chiarire, ma una cosa è certa: il 74enne ha improvvisamente perso l’equilibro cadendo rovinosamente dal carro allegorico. Un ‘volo’ di circa due metri, terminato sul pavimento del garage: a preoccupare, maggiormente, i traumi alla testa rimediati dall’anziano. Per fortuna l’allarme è rientrato poco dopo il ricovero al Civile, avvenuto in codice giallo.