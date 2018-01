Si ribalta la barca, uomo finisce in acqua

Stava attraversando il laghetto per rilasciare le trote quando la barca sulla quale viaggiava si è ribaltata, catapultandolo in acqua. Tanta paura, e fortunatamente poco più, per un 32enne impegnato presso il Laghetto Fiorito di via Agostino gallo a Borgo Poncarale, uno specchio d'acqua molto frequentato dagli appassionati di pesca sportiva.

Erano all'incirca le 8 di questa mattina, sabato 6 gennaio, quando il 32enne è finito in acqua. Soccorso prontamente da un ragazzo presente sul posto, l'uomo è stato trascinato a riva in attesa dei sanitari del 112. Il fatto è raccontato dal Giornale di Brescia.

All'arrivo dei soccorsi, partiti da Flero, fortunatamente il 32enne non presentava problemi gravi, ma ugualmente è stato trasportato presso la Poliambulanza di Brescia.